Magdeburg. - Mit einem aufgesetzten Siebenmeter vorbei an Andreas Wolff versetzte Omar Ingi Magnusson am 1. Mai dieses Jahres die Getec-Arena in Ekstase. Der Isländer beendete mit seinem Wurf einen wahren Handball-Krimi gegen KS Kielce und beförderte die Grün-Roten in das Final 4 der Champions League. SCM-Trainer Bennet Wiegert schwärmt von dem Viertelfinale als eines der „spektakulärsten und emotionalsten Spiele, die ich in der Getec-Arena erlebt habe“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.