Isak Persson schließt sich überraschend dem SC Magdeburg an und hofft auf Erfolge in Bundesliga und Champions League. Der Schwede strebt nach Titeln und nutzt seine neue Chance.

Magdeburg. - Wenn der SC Magdeburg am Sonnabend (18.30 Uhr) in Düsseldorf gegen die Füchse Berlin um den Supercup spielt, ist es gut möglich, dass ein Spieler in der Startformation steht, der vor fünf Wochen noch nicht daran gedacht hatte, für die Grün-Roten aufzulaufen.