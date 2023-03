Magdeburg - Den 2. Juni 2022 wird Mike Jensen nie vergessen. „Das war der Tag, an dem wir Meister geworden sind. Der bleibt ewig in Erinnerung“, beantwortet der Torwart freudig die Frage nach dem bisherigen Highlight während seiner Zeit in Magdeburg. Und bevor er die Grün-Roten im Sommer verlässt, hofft er noch auf ähnliche Highlights. Jensen: „Wir sind in allen drei Wettbewerben noch aussichtsreich dabei. Und wenn wir alles gewinnen, dann holen wir drei Titel. Aber wir wissen natürlich auch, dass das sehr hart für uns wird. Dass wir es können, haben wir aber bei den Siegen gegen Paris und Veszprem und bei der Klub-WM gegen Barcelona schon gezeigt.“

