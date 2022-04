Keine Corona-Maßnahmen mehr bei Heimspielen des SCM

Bei den Heimspielen des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg gibt es künftig keine Corona-Auflagen mehr. Die neue Bestimmungen gelten bereits für das Heimspiel am Dienstag in der European League gegen Sporting Lissabon (20.45 Uhr/DAZN).

Magdeburg - Mit der seit dem 2. April geltenden Landesverordnung sind fast alle Corona-Auflagen entfallen. Dies gilt auch für die Heimspiele des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg. Bereits für das Achtelfinal-Rückspiel in der European League gegen Sporting Lissabon am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) können sich die Fans in der Getec-Arena über erhebliche Lockerungen freuen.