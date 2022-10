Klarer Sieg des SCM zum WM-Auftakt

Dammam/Magdeburg - Falsche Trikots, richtiges Ergebnis: Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg ist mit einem deutlichen Sieg ins IHF Super Globe, in die Klub-Weltmeisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger bezwang am Mittwochmittag in Dammam den australischen Meister Sydney University HC mit 41:23 (20:8). Mit von der Partie der Grün-Roten war auch Omar Ingi Magnusson. Der 25-Jährige war nach einem gründlichen Medizincheck über mehrere Tage in seiner Heimat Island wieder einsatzbereit mit nach Saudi-Arabien gereist.

Aufregender als das erste Gruppenspiel war die Trikotfarbe der Magdeburger. Weil der Koffer mit dem eigenen Dress bei der Anreise den Anschlussflug von Frankfurt am Main verpasst hatte, musste der saudi-arabische Verband dem SCM aushelfen. So warf sich das Team in Anthrazit statt Grün-Rot zum klaren Erfolg. Die Elbestädter waren in allen Belangen überlegen, kamen auf eine Wurfeffizienz von 79 Prozent, liefen nach offizieller Statistik zwölf Konter. Bester Werfer war Lukas Mertens mit sieben Treffern.