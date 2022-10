SCM spielt im Finale der Klub-WM wieder gegen den FC Barcelona

Der SC Magdeburg hat am Sonntagabend die Chance, seinen Titel bei der Klub-Weltmeisterschaft zu verteidigen. Und wieder treffen die Grün-Roten auf den FC Barcelona. Auf welche besondere Unterstützung SCM-Trainer Bennet Wiegert hofft.

Dammam/Magdeburg - Bennet Wiegert war am Samstagabend in bester „Amazing“-Laune. So sehr hatte den Trainer des SC Magdeburg die Unterstützung der 3000 Zuschauer von den Rängen im Halbfinale der Klub-Weltmeisterschaft begeistert. „Der größte Unterschied zu Deutschland ist: Wenn dein Team verliert, ist es ruhig. Hier ging die Party auch nach dem Spiel immer weiter. Das ist unglaublich.“ Oder „amazing“ eben.