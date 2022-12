Kristjansson - der Unterschieds-Spieler des SC Magdeburg

Gisli Kristjansson warf für den SCM in dieser Saison in 14 Bundesligaspielen bisher 60 Tore.

Magdeburg - Mit den Berliner Füchsen geht Gisli Kristjansson scheinbar ein ganz besonderes Verhältnis ein. Als es am Sonntag in der Schlussphase noch einmal richtig eng wurde, weil dem SC Magdeburg in den letzten acht Minuten nur noch ein Tor gelingen wollte, war es Kristjansson, der traf und das Spiel somit entschied. So wie beim Heimspiel im Mai, als der Isländer sich im Rückraum den Ball schnappte und mit seiner unglaublichen Dynamik 49 Sekunden vor Schluss zum 28:27-Endstand traf.