Der Isländer startet nach seiner Schulteroperation das langersehnte Comeback und will mit dem SC Magdeburg die letzten drei Bundesligaspiele bis Weihnachten gewinnen. Und dann für Island zur EM.

Magdeburg. - Gespielt sind genau 13 Minuten und 22 Sekunden. Der SC Magdeburg liegt 9:7 gegen Wetzlar in Führung. Und die Zuschauer erheben sich. Erheben sich für Gisli Kristjansson. Denn der steht nach langer Pause aufgrund einer Operation an der rechten Schulter an der Seitenlinie bereit für sein Comeback – und wird auch eingewechselt. „Da hatte ich Gänsehaut. Das war ein wahnsinnig schönes Gefühl. Endlich konnte ich der Mannschaft wieder helfen. Und die ganz harte Arbeit nach der OP hat sich gelohnt“, verrät der 24-Jährige seine Gefühle im Moment der Rückkehr auf die Platte beim 39:31-Sieg im Achtelfinale des DHB-Pokals.