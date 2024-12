Der Isländer fällt mit Verletzung im rechten Sprunggelenk rund drei Monate aus. Vieles deutet auf einen Bänderriss hin. Aber auch ohne ihn muss der SC Magdeburg am Mittwochabend in der Champions League beim HBC Nantes punkten.

Magdeburg. - Die Handballer des SC Magdeburg müssen sich eigentlich voll auf das Champions-League-Spiel heute Abend (20.45 Uhr, DAZN und Dyn) in Nantes fokussieren. Doch bevor sich die Grün-Roten von Berlin aus über Frankfurt nach Frankreich auf den Weg machten, lag die genaue Diagnose der Verletzung von Omar Ingi Magnusson vor. Der Isländer war am Sonntag im Heimspiel gegen Bietigheim mit dem rechten Fuß umgeknickt. „Die Diagnose ergibt eine voraussichtliche Ausfallzeit von rund drei Monaten“, gab der SCM dann auch offiziell in einer Erklärung bekannt – ohne dabei einzelne Details zu nennen.