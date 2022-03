Handball Lemgo kann Michael Damgaard vom SC Magdeburg nicht aufhalten

Drei Handballer haben ihren Vertrag beim SC Magdeburg verlängert. Nach dieser frohen Kunde folgte am Sonntag der 13. Bundesliga-Sieg der Grün-Roten in dieser Saison gegen den TBV Lemgo. Doch dafür musste die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gestern in der Getec-Arena hart arbeiten, ehe die Fans auch noch ein Comeback bejubeln durften.