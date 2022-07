Handball Lukas Mertens vom SC Magdeburg ist heiß auf die EM

Lukas Mertens nimmt erstmals an einer EM teil. Der Handballer des SC Magdeburg gehört zum Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gíslason. Bevor er sich jedoch auf die Nationalmannschaft konzentriert, peilt er noch zwei Siege in der Bundesliga an.