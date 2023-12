Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Nach diesen perfekten 30 Minuten hatte Bennet Wiegert keinen Sinn für Kritik. Beim 43:28 (27:9)-Erfolg des SC Magdeburg am Dienstagabend beim HSV Hamburg erklärte der Coach in der einzigen Auszeit der zweiten Halbzeit kurzum, was er nicht so gerne sehen möchte – Anspiele des Gegners an den Kreis nämlich. Um sich dann wieder als entspannter Zuschauer dem Treiben auf der Platte hinzugeben. Grund dafür wiederum war eben dieser erste Abschnitt, in dem die Grün-Roten nicht nur ihren Gastgeber überrollten, sondern mit einer 18-Tore-Führung zur Pause die Partie in der Handball-Bundesliga bereits vorentschieden. „Wir haben jeden Fehler bestraft“, freute sich auch Philipp Weber im „Dyn“-Interview über die Leistung der SCM-Kollegen.