Magdeburg - Die Isländer bleiben in der EM-Qualifikation im Jubelmodus und feierten den fünften Sieg im fünften Spiel feierten in der EM-Quali auch die Isländer. Beim 34:25 (18:13) in Bosnien-Herzegowina trugen sich auch die zwei Magdeburger in die Torschützenliste ein. Omar Ingi Magnusson erzielte sechs Tore und Gisli Kristjansson traf einmal. Der künftige SCM-Spieler Elvar Jonsson (aktuell noch in Melsungen) machte sogar sieben Tore. Und der Ex-Magdeburger Janus Smarason (jetzt in Szeged) traf drei Mal.

