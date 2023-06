Magdeburg - Noch mal schnell den Bart stutzen und die Haare schneiden. Dann einige Selfies bei einem der letzten Rundgänge durch Magdeburg. Zum Hundertwasserhaus, vor den Dom und an die Rotehornbrücke am Stadtpark. Für Marko Bezjak heißt es Abschied nehmen. Und wenn der 36-Jährige am Donnerstag dann auch zum letzten Mal als SCM-Spieler in die Getec-Arena einläuft, wird er vor, beim und nach dem Spiel gegen den TVB Stuttgart (19.05 Uhr/Sky) an viele Dinge denken. An die Meisterschaft 2022, an den DHB-Pokalsieg 2016, an den Gewinn der European League 2021, an die zwei Triumphe bei der Klub-WM 2021 und 2022. Und an viele andere schöne Momente. An die Mega-Stimmung in der Getec-Arena. Und auch an die ersten Tage im Sommer 2013, als der Slowene aus Celje nach Magdeburg kam.

