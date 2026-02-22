Handball Musche und Mertens bleiben dem SC Magdeburg treu
Der SC Magdeburg hat die nächsten Personalentscheidungen getroffen. Die beiden Linksaußen Matthias Musche und Lukas Mertens haben ihre Verträge verlängert.
Aktualisiert: 22.02.2026, 15:01
Magdeburg - Die SCM-Fans konnten am Sonntagnachmittag schon vor dem Anwurf jubeln. Als die Bilder von Matthias Musche und Lukas Mertens über den Video-Würfel flimmerten, war klar, dass es in den nächsten Jahren beim Linksaußen-Duo bleibt. Musche verlängerte seinen Vertrag bis 2028 und Mertens bis 2029.