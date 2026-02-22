Der SC Magdeburg hat die nächsten Personalentscheidungen getroffen. Die beiden Linksaußen Matthias Musche und Lukas Mertens haben ihre Verträge verlängert.

Matthias Musche und Lukas Mertens jubeln auch in den nächsten Jahren für den SC Magdeburg

Magdeburg - Die SCM-Fans konnten am Sonntagnachmittag schon vor dem Anwurf jubeln. Als die Bilder von Matthias Musche und Lukas Mertens über den Video-Würfel flimmerten, war klar, dass es in den nächsten Jahren beim Linksaußen-Duo bleibt. Musche verlängerte seinen Vertrag bis 2028 und Mertens bis 2029.