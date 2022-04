Nach 182 Tagen: SCM-Handballer verlieren bei Flensburg-Handewitt

Ungewohntes Bild: Erstmals in dieser Saison hat der SC Magdeburg ein Pflichtspiel verloren. Die Enttäuschung war den Spielern nach der Niederlage in Flensburg ins Gesicht geschrieben.

Flensburg - 182 Tage nach der letzten Pflichtspiel-Niederlage beim TBV Lemgo (27:32) am 27. Juni hat es den SC Magdeburg wieder erwischt. Der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga verlor am Sonntag sein letztes Spiel des Jahres bei der SG Flensburg-Handewitt mit 27:30 (11:13). Es waren im 17. Saisonspiel die ersten Minuspunkte. Und es war wettbewerbsübergreifend die erste Niederlage in der 29. Partie.