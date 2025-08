Magdeburg. - Am Mittwochvormittag wird der SC Magdeburg zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in ein Trainingslager abheben. Von Berlin fliegen die Grün-Roten nach Zürich. In der Schweiz wird sich das Team zunächst in Aarau niederlassen, ehe es am Freitag nach Bern geht. In beiden Orten steht zudem ein Testspiel auf dem Plan.

