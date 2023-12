Nach dem Sieg in der Champions League beim FC Porto müssen die Grün-Roten am Sonntag (15 Uhr) zum Bundesliga-Topspiel körperlich geschlaucht bei der MT Melsungen ran.

Magdeburg/Porto. - Die Handballer des SC Magdeburg können auf ihrem Zettel mit den Saisonzielen den nächsten Haken machen. Durch das 40:31 beim FC Porto haben die Grün-Roten nämlich vorzeitig das Ticket für die K.o.-Runde in der Champions League gesichert.

Ob der SCM am 27. März und 3. April 2024 in den Play-off-Spielen ran muss oder direkt ins Viertelfinale (24. April und 1. Mai) einzieht, entscheidet sich ab 15. Februar. Da empfangen die Magdeburger in der Getec-Arena Wisla Plock. Anschließend spielt der SCM noch in Celje (21. Februar), gegen Barcelona (29. Februar) und in Veszprem (7. März). Auch wenn alles verloren werden sollte, ist mindestens Rang fünf schon sicher. Aktuell haben es die Magdeburger durch den Patzer von Veszprem in Plock (30:37) aber auf Rang zwei geschafft, was das direkte Viertelfinal-Ticket bedeuten würde.

Mit solchen Rechnereien wird man sich beim SCM aber erst im Frühjahr nach der Handball-EM beschäftigen. Denn bis Weihnachten stehen in der Bundesliga und im DHB-Pokal noch wichtige Aufgaben an. Morgen (15 Uhr/Dyn) wartet zunächst die MT Melsungen auf den Tabellenführer.

„Da spielt der Erste beim Dritten. Das sagt alles über die Schwere dieser Aufgabe. Und Melsungen spielt bisher auch eine starke Saison. Wir wissen also schon, was uns dort erwartet“, erklärt SCM-Trainer Bennet Wiegert, der sich von der 24:34-Pleite der Nordhessen vor einer Woche in Flensburg nicht täuschen lassen wird.

Grün-Rote werden in der Bundesliga gejagt

Schließlich sind die Spiele gegen den SCM für die Gegner besondere Highlights. Und wie schwer es in der Kasseler Rothenbach-Halle werden kann, bekam der SCM Anfang April beim letzten Gastspiel zu spüren. Da lagen die Magdeburger nach zehn Minuten erst einmal 1:6 zurück. Und am Ende kam der SCM erst mit der Schlusssekunde durch einen von Kay Smits verwandelten Siebenmeter zum 27:27.

Im Sommer hat sich Melsungen weiter verstärkt. Neben Topleuten wie Julius Kühn, Timo Kastening oder Ivan Martinovic gehört jetzt auch der Handballriese Dainis Kristopans zum Team. Der 2,15 Meter große Lette kam von Paris St. Germain. Und allein so ein Transfer zeigt Melsungens finanzielle Möglichkeiten auf.

Während sich der Gegner eine Woche lang vorbereiten konnte, hat der SCM das Spiel und die Reise nach Porto in den Knochen. So wartet morgen der nächste Stresstest. Um die Körper nicht noch weiter zu strapazieren, ging es aus Porto nicht extra nach Magdeburg zurück. Das Team flog nach Frankfurt/Main, übernachtete dort und macht sich heute von da aus auf den Weg nach Kassel.

Hohe Belastung im Rückraum des SCM

Personell sind für morgen keine Wunder zu erwarten. Matthias Musche, Philipp Weber, Michael Damgaard und Gisli Kristjansson dürften weiterhin nicht einsatzfähig sein. Kristjansson stand zwar in Porto auf dem offiziellen Spielformular der EHF, kam für einen Einsatz aber gar nicht infrage. So mussten Felix Claar und Janus Smarason den zentralen und linken Rückraum in der Offensive wieder allein bearbeiten. Und in der Defensive räumt Christian O’Sullivan fast ohne Pausen ab. Trotzdem eilt der SCM von Sieg zu Sieg und hat davon inzwischen 20 in Folge gefeiert.

Wie bekommen das die Spieler trotz dieser enormen Belastungen überhaupt hin? Wiegert: „Was die Jungs da leisten, ist wirklich enorm. Am wichtigsten für die Regeneration ist ausreichender Schlaf. Das versuchen wir immer so gut es geht, zu ermöglichen. Einfach ist das aber nicht, weil jeder unterschiedlich ist und anders zur Ruhe kommt.“