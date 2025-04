Magdeburg - „Oh, ja. Das war dieses Mal ganz besonders. Und wenn ich daran denke, bekomme ich immer noch Gänsehaut“, sagt Christian O’Sullivan mit einem zufriedenen Lächeln. Am Ostersamstag war er beim Spiel des SC Magdeburg gegen die Rhein-Neckar Löwen (30:27) nach monatelanger Verletzungspause erstmals wieder im Kader. Und als Kapitän läuft er bei der stimmungsvollen Vorstellungszeremonie ja als Erster auf die Platte in der Getec-Arena. „Ein tolles Gefühl. Das hat mich echt beeindruckt. Wenn man so lange pausieren muss, vergisst man fast schon ein bisschen, was diese Momente einem bedeuten. Umso schöner war das jetzt.“

