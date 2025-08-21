Felix Claar ist bereit für den Saisonstart mit dem SC Magdeburg. Sportlich gewann der 28-Jährige alle Testspiele mit den Grün-Roten und privat komplettiert die Geburt seiner ersten Tochter das Familienglück.

Im ersten Heimspiel nach der Geburt der Tochter war Felix Claar mit acht Toren zusammen mit Omar Ingi Magnusson bester Werfer des SC Magdeburg.

Magdeburg - Den 2. August 2025 wird Felix Claar nicht mehr vergessen. An diesem Tag sind der Rückraumspieler des SC Magdeburg und seine Ehefrau Elvira erstmals Eltern geworden. Tochter Amelie Lovisa erblickte das Licht der Welt. Beim Hummel Cup gegen Stuttgart zeigte der SCM-Profi, dass ihm die neue Lebenssituation scheinbar zusätzliche Energie auf dem Spielfeld gibt.