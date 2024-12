Der Rückraumspieler des SC Magdeburg ist nach erneuter Verletzungspause sofort wieder in Top-Form. Geburt von Söhnchen Mats und Urlaub im Sommer sorgen für schnelle Regeneration.

Magdeburg. - Wenn am Mittwoch und Donnerstag die vier Teilnehmer für das Final-4-Turnier im DHB-Pokal ermittelt werden, kommt bei den SCM-Handballern natürlich auch noch mal die Enttäuschung vom Achtelfinal-Aus beim THW Kiel hoch. Zumindest können sich die Grün-Roten damit trösten, ein paar freie Tage zu haben. Nach dem Spiel- und Reisestress der vergangenen Monate tut das natürlich gut. Schließlich sollen bis zur WM-Pause in den Heimspielen gegen Eisenach (22. Dezember) und Erlangen (26. Dezember) noch zwei Siege her.