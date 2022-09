Pettersson hält SC Magdeburg auf Kurs

Magdeburg/Göppingen - Bevor die Handballer des SC Magdeburg in Göppingen ihren Sieg bejubelten, waren erst einmal bange Blicke in Richtung Gisli Kristjansson angesagt. Der Isländer hatte sich vier Minuten vor Spielende das rechte Knie verdreht, humpelte in die Kabine und musste dort behandelt werden. Als das 31:26 (15:14) perfekt war, stand Kristjansson aber schon wieder am Rande der Platte und konnte seine Teamkollegen beruhigen. Ob er am Donnerstag in der Champions League gegen Zagreb auch wieder auf dem Feld stehen kann, wird sich natürlich erst in den nächsten Tagen entscheiden.