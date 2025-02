Am Sonnabend feiert der SC Magdeburg seinen 70. Jahrestag. Am Sonntag ist erstmals der 1. VfL Potsdam zu Gast.

Magdeburg. - Die Freude bei den Spielern des SC Magdeburg hielt sich am Donnerstagabend in Grenzen. Zwar haben sie aufgrund der Schützenhilfe vom HBC Nantes (28:28 in Kielce) das Ticket für die Play-offs der Champions League bereits sicher. Doch mit dem 27:31 bei Kolstad Handbold haben die Grün-Roten eine bessere Ausgangslage vor dem abschließenden Heimspiel gegen Pick Szeged am kommenden Mittwoch verpasst.