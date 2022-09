Saugstrup kehrt mit SC Magdeburg in die Königsklasse zurück

Mit drei Siegen in der Bundesliga auf dem Konto starten die Handballer des SC Magdeburg in die Champions League. Da müssen die Grün-Roten zum Auftakt am Donnerstag (18.45 Uhr, DAZN) bei Dinamo Bukarest ran.

Magdeburg - Vor dem eigenen Tor ein solider Abräumer und am gegnerischen Kreis eiskalt – Magnus Saugstrup präsentierte sich beim Sieg gegen Wetzlar (32:28) schon in Champions-League-Form. Bei sechs Versuchen gelangen ihm fünf Tore, was einer starken Quote von 83,3 Prozent entspricht. Dass der SC Magdeburg sonst aber immer noch zu viele Torgelegenheiten auslässt, nimmt der Däne gelassen. „Man soll nie zufrieden sein und kann immer etwas besser machen. Aber unterm Strich ist entscheidend, dass wir gewinnen. Und das haben wir in der Bundesliga in drei Spielen dreimal geschafft“, erklärt der 26-Jährige. Damit sind die Grün-Roten absolut auf Kurs und können selbstbewusst in die Königsklasse starten.