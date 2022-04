SC Magdeburg: Angriff auf die Königsklasse

Sechs Spiele, sechs Siege – der SC Magdeburg ist in der Handball-Bundesliga als einziges Team noch ohne Punktverlust. Und das soll morgen (14 Uhr, Sky) nach dem Top-Spiel in der Getec-Arena gegen Flensburg so bleiben.

Magdeburg - Bei der Vorbereitung auf das morgige Bundesliga-Topspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt in der Getec-Arena (14 Uhr, Sky) werden sich die Handballer des SC Magdeburg auch an das letzte Osterfest erinnern. Das wurde den Grün-Roten von den Flensburgern nämlich ordentlich verdorben. 22 Spiele war der SCM zuvor unbesiegt und die Flensburger kamen mit personellen Problemen nach Magdeburg. Als dann auch noch Jim Gottfridsson die Rote Karte sah und sich Magnus Röd verletzte, schien alles für den SCM zu laufen. Doch am Ende leuchtete am Ostersonntag ein 29:32 von der Anzeigetafel.