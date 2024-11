Ob Gisli Kristjansson für seinen SCM beim THW Kiel heute so in die Zweikämpfe gehen kann, ist noch ungewiss.

Magdeburg. - Heute beim THW Kiel und dann bei der MT Melsungen am Sonnabend – nach der Länderspielpause hätte es für die SCM-Handballer gewiss einen leichteren Start in die harten Wochen bis Jahresende geben können. Trotzdem zuckt Bennet Wiegert da nur gelassen die Schultern. „Das hört sich doch gut an. Und wir sollten uns auch alle auf solche Spiele in tollen Arenen freuen“, betont der SCM-Coach mit hoffnungsvollem Blick. Denn Wiegert weiß auch, dass seine Mannschaft solche Spiele besonders liebt und da gerne über sich hinauswächst.