SC Magdeburg bei HBW Balingen-Weilstetten zu Gast

Magdeburg. Mit dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei der HBW Balingen-Weilstetten am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) beginnt für die Handballer des SC Magdeburg ein stressiger Monat. Neben der Bundesliga stehen nämlich auch Spiele im IHF Super Globe, der European League und dem DHB-Pokal an. Für SCM-Trainer Bennet Wiegert spielen die bis zu zwölf Partien in den kommenden 32 Tagen allerdings keine Rolle. Für ihn zählt ausschließlich die aktuelle Aufgabe in Balingen: „Ich denke in jedem Spiel: ,all in’. Insoweit werden wir die Belastung nicht explizit steuern.“