Handball / SCM SC Magdeburg bereit für die Meisterparty

Am Donnerstagabend können und wollen die Handballer des SC Magdeburg Geschichte schreiben. Nach 21 Jahren soll endlich wieder der Meistertitel her. Und da reicht in der Getec-Arena gegen Balingen (19.05 Uhr) sogar schon ein Unentschieden.