Zwei Spiele innerhalb von knapp 46 Stunden, dazu noch Reisestrapazen - das sorgt auch bei Handball-Profis für ordentlich Stress. Aber der SCM hat das souverän gemeistert und nach dem Remis in Plock (29:29) bei der MT Melsungen mit 34:23 gewonnen.

Die SCM-Handballer konnten mit ihren Fans endlich wieder einen Sieg bei der MT Melsungen bejubeln.

Magdeburg - Die mitgereisten Fans sangen auf den Rängen der Rothenbach-Halle. Und die Spieler lachten und freuten sich auf der Platte. Statt wie in den letzten Jahren mit hängenden Köpfen in die Kabine zu laufen, konnten die Handballer des SC Magdeburg bei der MT Melsungen endlich wieder jubeln. Nach einer herben Niederlage und zwei Remis in den vergangenen drei Spielzeiten hieß es am Samstagabend 34:23 (15:11) für die Magdeburger. So hoch hatten die Grün-Roten auswärts gegen Melsungen noch nie gewonnen.