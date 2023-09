Im Halbfinale des IHF Super Globe in Saudi-Arabien könnte es bereits im Halbfinale zu einer Neuauflage des diesjährigen Champions-League-Endspiels zwischen dem SC Magdeburg und KS Kielce kommen. Das ergab die Gruppenauslosung in Basel.

Magdeburg - Auf dem Weg zum Titel-Hattrick beim IHF Super Globe in Saudi-Arabien hat der SC Magdeburg eine machbare Gruppe erwischt. Der Titelträger der vergangenen beiden Jahre trifft bei der Klub-WM in Dammam (7. bis 12. November) in der Gruppe C wie im Vorjahr auf das Gastgeberteam Khaleej (35:29). Der australische Vertreter University of Queensland komplettiert die Gruppe. Nur der Gruppensieger zieht in das Halbfinale ein.

Um dieses spielen auch die Füchse Berlin. Der European-League-Sieger hatte eine Wildcard bekommen und duelliert sich in der Gruppe B mit dem Kuwait SC (Kuwait) und San Fernando HB aus Argentinien. Auch Rekordsieger FC Barcelona (fünf Titel) hat eine Wildcard erhalten. Die Katalanen wurden in die Gruppe A zu Al Ahly (Ägypten) und Al-Noor (Saudi-Arabien) gelost. Den vierten Halbfinalisten ermitteln in Gruppe D KS Kielce (Polen), Al-Najma Club (Bahrain) und San Francisco CalHeat (USA).

Nach dem bisherigen Modus könnte es somit im Halbfinale zu einer Neuauflage des Champions-League-Finales zwischen Magdeburg und Kielce sowie der Paarung Barcelona gegen Berlin kommen.