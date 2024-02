In den vergangenen Jahren lieferten sich die Grün-Roten mit dem FC Barcelona packende Duelle auf neutralem Boden. Am Donnerstag sind die Katalanen erstmals seit 2005 in Magdeburg zu Gast.

Magdeburg. - Mit Wucht feuerte Matthias Musche einen letzten Ball von der Seitenlinie in Richtung Barca-Tor, den Emil Nielsen jedoch parierte. Anschließend schlich der Linksaußen mit gesenktem Kopf in Richtung Bank. Auch bei Oscar Bergendahl, Janus Dadi Smaraon und Co. ging der Blick mit der Schlusssirene zum Boden. Das 20:32 beim FC Barcelona am 21. September des vergangenen Jahres kam für die Handballer des SC Magdeburg einer Lehrstunde gleich. Es war zudem die höchste SCM-Niederlage in der Champions League.