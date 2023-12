Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Für die Handballer des SC Magdeburg endet ein emotionales Jahr. Am Freitag (19 Uhr/Dyn) empfangen die Grün-Roten Frisch Auf Göppingen in der Getec-Arena. Es wird das 62. (!) Pflichtspiel 2023 sein. Dem Jahr, in dem sich die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert mit dem Gewinn der Champions League die europäische Krone aufsetzte, zum dritten Mal in Folge die Klub-WM gewann und inzwischen seit 25 Pflichtspielen ungeschlagen ist. Und trotz dieser intensiven Belastung der vergangenen Monate feierte der SCM zuletzt Kantersiege gegen die Rhein-Neckar Löwen (34:28) und beim HSV Hamburg (43:28).