Der SC Magdeburg hat mit einer beherzten Leistung einen Punkt in der Champions League geholt. In Aalborg lagen die Grün-Roten zwischenzeitlich bereits mit fünf Toren zurück.

Aalborg/Magdeburg. - Drei Tage nach der 25:29-Niederlage im Bundesliga-Topspiel gegen den THW Kiel hat sich der SC Magdeburg in der Champions League ein Remis erkämpft. Bei Aalborg Handbold lagen die Grün-Roten lange Zeit zurück. Am Ende stand dennoch ein 33:33 (13:17) zu Buche.

Die Partie verlief wie das Aufeinandertreffen der beiden Teams im Halbfinale der vergangenen Saison zunächst ausgeglichen. Während sich der dänische Meister beim 28:26-Erfolg Mitte Juni erst in der Schlussminute erstmals mit zwei Toren absetzen konnte, dauerte es dieses Mal lediglich bis Mitte des ersten Durchgangs. Durch einen 3:0-Lauf ging die Mannschaft vom früheren SCM-Profi Maik Machulla mit 10:7 in Führung (18.). Nachdem Nikola Portner – neun Paraden bis zur Pause – gegen Lukas Nilsson einen Vier-Tore-Rückstand verhinderte, nahm Magdeburgs Trainer die ersten Auszeit. „Wir müssen zurück in den Plan und ohne Stress spielen“, appellierte Bennet Wiegert an seine Spieler.

Der Plan sah unter anderem vor, dass die Grün-Roten nach Ballgewinnen untypischerweise zunächst mit zwei Kreisläufern – Magnus Saugstrup und Oscar Bergendahl – umschalteten, ehe sie ihre gewohnten Abwehr-Angriff-Wechsel vornahmen. Im Positionsangriff agierten die Grün-Roten mit einem Kreisläufer. Und beide Varianten wirkten. Schnelle Tore und herausgespielte Treffer wechselten sich ab. Defensiv kam auch mehr Stabilität rein. Zudem kassierten die Gastgebern innerhalb von dreieinhalb Minuten drei Zeitstrafen. In Überzahl glich Portner schließlich mit einem Wurf ins leere Tor aus – 12:12 (25.).

Persson gleicht aus

In den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel kippte das Momentum jedoch wieder. Patrick Wiesmach vollendete mit der Sirene einen 4:0-Lauf der Dänen zum 17:13-Pausenstand.

Dieser Hypothek mussten die Magdeburger nach dem Seitenwechsel lange hinterherlaufen. Zwischenzeitlich stand es sogar 18:23 (40.). Erst acht Minuten vor dem Ende gelang Isak Persson während einer Überzahlphase mit einem Gegenstoß ins leere Tor der Ausgleich zum 29:29.

Die Schlussphase blieb spannend. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende bot sich dem SCM beim 32:32 die Gelegenheit zur ersten Führung, doch Gisli Kristjansson leistete sich ein Stürmerfoul gegen Mads Hoxer. Hoxer war es auch, der auf der Gegenseite den Siegtreffer für Aalborg hätte erzielen können. Doch seinen Wurf in letzter Sekunde parierte Portner. Der Schweizer sicherte somit das 33:33 und einen hart erkämpften Punkt für den deutschen Meister.

Statistik zum Spiel

Aalborg-Tore: Nilsson 7, Wiesmach 7, Vlah 6/4, Barthold 4, Thurin 3/2, Hald 2, Möller 2, Björnsen 1, Hoxer 1

SCM-Tore: Kristjansson 7, Magnusson 6/2, Musche 5, Lagergren 4, Persson 3, Zehnder 3/3, Bergendahl 1, O’Sullivan 1, Portner 1, Saugstrup 1, Zechel 1

Schiedsrichter: Boricic/Markovic (Serbien)

Zuschauer: 5.500 (ausverkauft)

Strafminuten: 14 – 14

Siebenmeter: 5/6 – 5/7