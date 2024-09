Der SC Magdeburg kommt beim Saisonauftakt gegen Wetzlar schwer in die Gänge, feiert am Ende aber mit 35:28 einen klaren Sieg. Magnusson bester Werfer und Hernandez stark im Tor.

Magdeburg. - Zur festen Tradition in der Getec-Arena gehört, dass nach den Spielen der SCM-Handballer viele Kids die Platte stürmen und sich die Bälle zuwerfen. Die eine oder andere Ballstafette sah da aber mitunter eingespielter aus, als bei den großen Vorbildern in deren erster Spielhälfte. Die war nämlich von vielen Missverständnissen und leichten Ballverlusten geprägt. Doch nach alter Weisheit folgt auf harte Arbeit das Vergnügen. Und so konnten die Grün-Roten am Ende dank einer bockstarken zweiten Spielhälfte ein 35:28 (18:16) gegen die HSG Wetzlar beim Saisonauftakt bejubeln.