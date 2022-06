Handball/SCM SC Magdeburg erwartet Wundertüte BHC

Mit dem Bergischen HC wartet auf die SCM-Handballer am Sonntag (14 Uhr) in der Getec-Arena eine vom Papier her eigentlich locker lösbare Aufgabe. Aber davon will bei den Grün-Roten natürlich keiner etwas hören.