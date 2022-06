SC Magdeburg feiert Torefest in Lemgo

Der SC Magdeburg zeigt sich weiterhin in Topform und hat Lemgo regelrecht zerlegt. Angeführt von einem überragenden Omar Ingi Magnusson, der 15 Tore warf, siegten die Grün-Roten 44:25. So hoch gewann in der Bundesliga diese Saison noch keiner.

Lemgo/Magdeburg - An Lemgo wird sich Omar Ingi Magnusson gewiss auch noch nach seiner Karriere erinnern. In der Vorsaison machte der Isländer dort am letzten Spieltag den Gewinn der Torjägerkrone klar. Und gestern stellte er beim 44:25 (20:11) des SC Magdeburg beim TBV mit 15 Treffern einen neuen persönlichen Torrekord auf. Denn so oft traf er in der Bundesliga bisher noch nie.