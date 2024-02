Vier Tage konnten die SCM-Profis ihre Kräfte für das Duell gegen die Katalanen tanken. An das Hinspiel denken die Grün-Rote ungern zurück. In Spanien gerieten sie heftig unter die Räder.

Magdeburg. - Nach vier freien Tagen bereitet sich der SC Magdeburg seit Montag auf das erste von zwei „Endspielen“ um das Viertelfinale in der Champions League vor. In den Duellen gegen den FC Barcelona (Donnerstag, 20.45 Uhr/ Dyn) und in Veszprém (7. März) geht es um die ersten beiden Plätze der Gruppe B. Gegen beide Gegner haben die Grün-Roten zudem noch etwas gutzumachen – kassierten sie doch zum Auftakt der diesjährigen Königsklasse ihre einzigen Niederlagen gegen die Kontrahenten aus Spanien (20:32) und Ungarn (28:33). Vor allem die Klatsche in Barcelona tat dem Titelverteidiger weh – es ist die höchste SCM-Niederlage aller Zeiten im wichtigsten europäischen Wettbewerb gewesen.

„Das Hinspiel habe ich nicht vergessen. Es war ein sehr schlechtes Spiel von uns“, erinnert sich Sergey Hernandez an den schmerzhaften Abend im vergangenen September. Schließlich hatte sich der Spanier das Gastspiel in seinem Heimatland anders vorgestellt. Die Vorfreude auf das Rückspiel wird dadurch aber nicht gedämpft. „Es ist schön gegen Barcelona zu spielen. Es ist einer der größten Clubs der Welt. Und ich freue mich, einige Landsleute zu sehen“, erklärt der 28-Jährige.

Elf Paraden im Hinspiel reichen nicht

An dem Keeper lag es jedenfalls nicht, dass Magdeburg im Palau Blaugrana unter die Räder gekommen war. Elf Paraden bei einer Quote von 31,43 Prozent waren ein solider Wert, auch wenn Hernandez es anders beurteilt. „Emil Nielsen (Torwart von Barcelona/d. Red.) hatte 18 Paraden, also waren elf Paraden nicht genug“, erläutert er. Dass die Leistung von Hernandez und Torwart-Kollege Nikola Portner, der in seiner kurzen Einsatzzeit zwei Bälle parierte, nicht für einen Punktgewinn genügte, lag aber vor allem an der schwachen Wurfquote von 38 Prozent.

Daher bedarf es in erster Linie einer Steigerung, wenn es mit dem elften Königsklassen-Erfolg in Serie klappen soll. Aber auch Hernandez und Portner sollten nach Möglichkeit die Werte aus dem Hinspiel überbieten.

Dies wird jedoch alles andere als einfach. Schließlich stehen auf der gegnerischen Seite Stars wie Dika Mem (70 Tore) und Aleix Gomez Abello (53). Außerdem haben die Katalanen erst eine Pleite in dieser Champions-League-Spielzeit kassiert – 36:41 gegen Telekom Veszprém. Bereits mit einem Remis wäre der Gruppensieg für Barcelona perfekt.

Gruppensieg ist unrealistisch

Doch da haben die Magdeburger etwas dagegen. Mit einem Heimsieg würde der SCM sogar punktemäßig zum zehnfachen Champions-League-Sieger aufschließen. Der Gruppensieg wäre dennoch unwahrscheinlich. Schließlich müssten hierfür auch die zwölf Tore aus dem Hinspiel aufgeholt werden, um den direkten Vergleich gegen Barcelona zu gewinnen. Oder der SCM müsste am letzten Spieltag mehr Punkte in Veszprém holen als das Team von Trainer Carlos Ortega in eigener Halle gegen Montpellier.

Ob die Elbestädter als Erster oder Zweiter die Gruppenphase abschließen, macht für Hernandez allerdings keinen Unterschied: „Alle Teams, die das Viertelfinale erreichen, sind sehr gut. Da ist es nicht entscheidend, Erster oder Zweiter zu werden.“ Wichtig ist, dass die Grün-Roten den aktuellen zweiten Rang halten, um so die Play-offs zu überspringen. „Wir spielen viele Topspiele. Da wäre es wichtig, zwei Spiele zu umgehen“, begründet Hernandez.

Da tut es gut, dass das Team nach dem freien Wochenende erholt in die anstehende Woche mit den beiden entscheidenden Königsklassen-Partien sowie der Bundesliga-Reise nach Gummersbach (Sonnabend, 20.30 Uhr) geht. „Die vier freien Tage waren vor allem für die mentale Verfassung wichtig. Viele aus unserer Mannschaft haben die gesamte EM gespielt. Dadurch hatten sie im Januar und Februar kaum Zeit zum Erholen.“

Entsprechend ausgeruht und motiviert gehen die Grün-Roten die Partie gegen Barcelona an, bekräftigt Hernandez: „Wir wollen beweisen, dass wir es besser können.“