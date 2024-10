Flensburg. - Auf dem Weg in die Kabine skandierten die mitgereisten SCM-Fans den Namen jedes Spielers. Denn die Magdeburger Profis mussten unter der Tribüne, auf der die grün-roten Anhänger saßen, in Richtung Umkleide gehen. Und diese Lobesrufe hatten sich die SCM-Akteure redlich verdient. Nur 41 Stunden nach der unglücklichen 26:27-Niederlage in der Champions League gegen KS Kielce waren sie schon wieder im Bundesliga-Spitzenspiel bei der SG Flensburg-Handewitt gefordert. Und dort behielt der Titelverteidiger mit 29:27 (17:13) die Oberhand und fügte der bis dato ungeschlagenen SG die erste Niederlage der Saison zu. Knapp drei Wochen nach der ernüchternden 24:29-Heimpleite gegen den THW Kiel hat sich der SCM also eindrucksvoll im Meisterschaftrennen zurückgemeldet.

Den besseren Start in die Partie erwischten allerdings die Gastgeber. Simon Pytlick erzielte mit seinem dritten Treffer das 4:2 (7.). Doch die Magdeburger hielten den Anschluss. Bei drohendem Zeitspiel blieb den Grün-Roten bei einem Freiwurf lediglich ein Pass. Doch der reichte Philipp Weber zum 5:5 auszugleichen (11.). Für die erste Führung war kurz darauf Omar Ingi Magnusson verantwortlich. Der Isländer traf zum 7:6 (13.). Mit zehn Treffern - davon sechs Siebenmeter - war der Linkshänder ohnehin der beste Torschütze des SCM.

Doch nicht nur vorne lief es beim deutschen Meister. Auch in der Deckung stand das Team gut. Und fand die SG mal eine Lücke war Sergey Hernandez zur Stelle. Der Spanier parierte bis zur Pause acht Würfe - am Ende der Partie waren es 15. Damit hatte der Keeper einen großen Anteil, dass die Elbestädter ein komfortables 17:13 mit in die Kabine nahmen. Beinahe wäre es sogar ein Fün-Tore-Polster gewesen. Doch der direkte Freiwurf von Weber nach Ablauf der Zeit landete am Pfosten.

Hernandez in der entscheidenden Phase zur Stelle

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste den Spielrhythmus nicht aufrechthalten. Und dies lag an einem Mann auf Seiten der Flensburger. Keeper Benjamin Buric parierte in den ersten zwölf Minuten nach Wiederanpfiff sieben Würfe. Damit ermöglichte der Bosnier seinen Vorderleuten die Aufholjagd. Pytlick stellte in der 43. Minute den Anschluss 20:21 aus Sicht der Gastgeber her.

Und nachdem Flensburgs Mads Mensah Larsen eine schnelle Mitte von Magnus Saugstrup blockte und Lukas Jörgensen anschließend für die SG traf, war der Vorsprung der Grün-Roten endgültig aufgebraucht. Eine Viertelstunde vor dem Ende hieß es 22:22.

Bennet Wiegert reagierte und nahm eine Auszeit. „Wir haben alles im Griff. Wir stehen in der 45. Minute in Flensburg auf Unentschieden. Bitte smart im Kopf bleiben und keine Diskussionen anfangen. Wir haben die besten Möglichkeiten, aber wir müssen mit Timing und Frische kommen“, wirkte der SCM-Trainer beruhigend auf seine Spieler ein. Und diesen nahmen sich die Worte des 42-Jährigen zu Herzen. Hernandez parierte zweimal gegen Pytlick und einmal gegen Emil Jacobsen. Dies nutzte der SCM, um in Person von Magnus Saugstrup auf 27:24 zu stellen (56.).

Der dänische Kreisläufer war es auch, der 72 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem 28:25 für die Entscheidung sorgte und den zweiten Sieg des SCM in Flensburg in diesem Kalenderjahr nach dem 32:29 im April perfekt machte.