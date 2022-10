SC Magdeburg gewinnt in Handball-Bundesliga gegen SC DHfK Leipzig

Mit einer atemberaubenden zweiten Halbzeit sorgte der SC Magdeburg im Ost-Derby gegen den SC DHfK Leipzig für klare Verhältnisse. Damit sendeten sie auch ein Statement an die Konkurrenz der Handball-Bundesliga.

Magdeburg - Im ersten Heimspiel nach der Titelverteidigung beim IHF Super Globe hat der SC Magdeburg auch in der Handball-Bundesliga seine Ambitionen untermauert. Vor 6600 Zuschauern in der ausverkauften Getec-Arena ließen sie dem SC DHfK Leipzig in der zweiten Halbzeit nicht den Hauch einer Chance. Mit 32:x24 (14:11) wurden die Sachsen nach Hause geschickt.