SC Magdeburg holt die Meisterschale wieder nach Hause

Magdeburg - Während sich die Teamkollegen auf einer kleinen Bühne in der Getec-Arena nach dem 37:34 (20:19) gegen die Rhein-Necker Löwen im letzten Spiel der Bundesliga-Saison schon so langsam einhüpften, nahm SCM-Kapitän Christian O’Sullivan die Meisterschale in Empfang. Und mit einem lauten Jubelschrei wurde die 2,9 Kilo schwere Trophäe dann den Fans präsentiert. Einer nach dem anderen durfte das silberne Stück dann in die Höhe halten. Bei der anschließenden Medaillenübergabe wäre fast ein Malheur passiert. Die HBL hatte nämlich die falschen Halsbänder geschickt – mit der Aufschrift „Glückwunsch Vizemeister THW-Kiel“. Die wurden aber in Windeseile abgeschnitten und durch neutrale Halsbänder ersetzt.

„Wir haben vor zehn Tagen ja schon spontan feiern können. Aber wenn man die Schale dann wirklich in den Händen hält, ist das alles noch mal viel realer“, sagte ein überglücklicher Bennet Wiegert. Der SCM-Coach wurde von der HBL auch noch als Trainer des Jahres geehrt und von seinen Spielern unter dem Jubel der Fans in die Luft geworfen.

Im offenen Bus von der Arena zum Markt

Nachdem noch ordentlich mit den Fans gefeiert wurde, ging es dann in einem offenen Bus von der Arena zum Alten Markt. Im Rathaus trugen sich die Meisterhelden dann ins Goldene Buch der Stadt ein und präsentierten die Schale dann noch einmal tausenden Magdeburger Fans. Marko Bezjak: „Ich weiß gar nicht, wie ich meine Gefühle beschreiben soll. Aber wenn man das hier alles so sieht, dann weiß man, was das für Magdeburg bedeutet.“ Und Lukas Mertens meinte: „Wir wussten zwar schon, dass wir Meister sind. Aber wenn man die richtige Schale dann in den Händen hält, ist das Gänsehaut pur.“

Mit einer tollen Choreografie ging die Party los. Auf den Plätzen der Getec-Arena wurden grüne und rote Fähnchen ausgelegt, womit die Fans dann die Ränge komplett in die Vereinsfarben tauchen konnten. Zuvor gab es einen Extra-Applaus für SCM-Urgestein „Reini“ Schütte, der das Spiel und die Meisterehrung von der Tribüne aus verfolgte. Auch FCM-Torjäger Baris Atik ließ es sich nicht nehmen, am historischen Tag in der Halle unter den 6 496 Zuschauern live dabei zu sein.

Doppelte Ehrung für Magnusson

Bevor der erste Ball flog, gab es noch eine Doppelehrung für Omar Ingi Magnusson, der als bester SCM-Torschütze – und Spieler der Saison ausgezeichnet wurde. Riesenapplaus aber auch für Andy Schmid, der für die RN Löwen sein letztes Bundesligaspiel bestritt und mit 13 Toren der überragende Mann auf der Platte war. Weil die Löwen fast permanent den Torwart durch einen siebten Feldspieler ersetzten, konnte sich in Minute vier sogar SCM-Keeper Jannick Green in seinem letzten Spiel auch noch einmal in die Torschützenliste eintragen und traf zum 4:3 ins leere gegnerische Tor. Auch die Löwen hielten sich nicht lange mit ihren Angriffen auf, so dass es ein munteres Torefest wurde. Omar Ingi Magnusson konnte im Fernduell um die Bundesliga-Torjägerkrone mit Hans Lindberg allerdings nicht davon profitieren und mit seinen sechs Toren den Füchse-Rechtsaußen, der neunmal gegen Flensburg traf, nicht mehr vom Thron werfen.

Emotionaler Abschied von Green

Aber für die Grün-Roten war ja nicht Torjäger-, sondern Meistertag. Mit Wechselgesang stimmten sich die Fans auf den Rängen schon während des Spiels auf die offizielle Übergabe der Schale ein. Und auf der Platte blieb es ein torreiches Spielchen. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel hatte der SCM auf 25:23 gestellt. Und wie! Lukas Mertens bediente per Kempa-Trick wunderschön den in der Mitte lauernden Magnusson. Weil Joel Birlehm im Löwen-Tor mit 13 Paraden glänzte, konnten die Gäste nach 41 Minuten das Spiel drehen und führten mit 27:25. Aber der neue Meister hatte sich noch einmal richtig gestrafft, glich eine Viertelstunde vor Schluss zum 27:27 aus. Zwei Minuten später tankte sich Piotr Chrapkowski am gegnerischen Kreis durch und traf zum 29:28. Und als Magnus Saugstrup das 30:28 nachlegte, dröhte ein „Hier regiert der SCM“ durch die Halle. Der SCM war nun endgültig auf der Siegerstraße und baute den Vorsprung sogar auf 32:28 (50.) aus. Tim Hornke und Saugstrup sorgten dann bis zur 55. Minute sogar für ein Sechs-Tore-Polster (37:31) und holten die Fans endgültig von den Sitzen. Mit einem „Oh, wie ist das schön“ wurden die letzten Minuten einer grandiosen Saison dann kräftig eingesungen.

Kurz vor dem Ende ging es aber noch einmal richtig emotional zu. Bei einer Auszeit wurde Green und Magnus Gullerud unter tosendem Applaus für ihre Zeit beim SCM gedankt. „Wenn einem etwas viel bedeutet, dann ist es normal, dass da auch Tränen kullern“, so Green, der im Sommer nach Paris wechselt.