Magdeburg - Der SC Magdeburg verstärkt sich mit Janus Smarason. Der Isländer kommt von Kolstad IL und soll im zentralen Rückraum den an der rechten Schulter operierten Gisli Kristjansson ersetzen. Laut norwegischem Sender TV 2 war der 28-Jährige am Montag nicht zum obligatorischen Medizincheck beim norwegischen Meister erschienen und wurde aufgrund der finanziellen Schieflage bei Kolstad mit dem SCM in Verbindung gebracht. Die Spieler sollen in Kolstad kommende Saison auf 30 Prozent ihres Gehalts verzichten. Abgänge von teuren Stars kommen dem Club da gerade recht. Und der SCM griff aufgrund des Ausfalls von Kristjansson sofort zu.

Smarason bringt neben vielen Turnieren mit der isländischen Nationalmannschaft auch schon Bundesliga-Erfahrung mit und hat von 2020 bis 2022 für Göppingen gespielt. Zuvor hat er unter anderem beim dänischen Spitzenklub Aalborg (2017-2020) unter Vertrag.

Chrapkowski bleibt ein weiteres Jahr

Außerdem hat sich der SCM mit Piotr Chrapkowski darauf geeinigt, dass der Pole nach seinem ausgelaufenen Vertrag doch noch ein weiteres Jahr das grün-rote Trikot trägt. Beide Spieler haben demzufolge Verträge bis 2024 unterschrieben.

„Da wir zumindest bis zum Jahreswechsel auf Gisli Kristjansson verzichten müssen, war eine Verstärkung des Kaders sowohl in der Offensive als auch in der Abwehr notwendig. Mit Janus Smarason konnten wir kurzfristig einen international erfahrenen Spielmacher verpflichten, welcher bereits in der Bundesliga gespielt hat und sich schnell in unser Spielsystem einfügen kann. Um unseren Kader breit zu halten und nach dem Ausfall von Gisli auch in der Abwehr zu entlasten, haben wir zudem den Vertrag mit Piotr Chrapkowski um ein weiteres Jahr verlängert. Chrapek benötigt keine Eingewöhnungszeit, kennt unsere Abläufe und konnte zuletzt im Champions-League-Final4 seine Klasse in der Defensive unter Beweis stellen. Ich bin froh, dass beide Spieler zum Kader stoßen, um in allen Wettbewerben von Beginn an gut und breit aufgestellt zu sein", erklärte Cheftrainer und Geschäftsführer Sport Bennet Wiegert in der offiziellen Vereinsmitteilung.