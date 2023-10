Grün-Rote feiern mit einem 28:25 bei Montpellier in der Champions League den vierten Sieg in Folge. Torwart Nikola Portner überragt bei seinem Ex-Klub mit 15 Paraden.

Magdeburg/Montpellier. - Auch in der Champions League bleibt der SC Magdeburg in der Erfolgsspur. Mit einem 28:25 (12:14) gelang den Grün-Roten in Montpellier schon der vierte Sieg in Serie. Und wieder einmal überragte Nikola Portner, der bei seinem Ex-Klub mit 15 Paraden ein großer Rückhalt war. Die meisten Tore (sechs) für den SCM warf Matthias Musche.

Die 3000 Zuschauer im FDI Stadium sahen zunächst ein ständiges Auf und Ab. Weil die Magdeburger wie schon am Sonntag beim Bundesligaspiel in Stuttgart schwer in die Partie kamen, stand es nach vier Minuten 3:0 für die Gastgeber. Musche sorgte dann für das erste Tor der Gäste, die sich beim Stand von 3:5 über die erste Parade von Nikola Portner freuen konnten. Und nachdem der Schweizer sogar vier Bälle in Folge hielt, brachte Musche sein Team nach 13 Minuten mit 6:5 erstmals in Führung. Aber dieser Vorsprung war schnell wieder verspielt. Ganze sechs Minuten lang gelang dem SCM kein Tor, während Montpellier mit einem 4:0-Lauf in der 19. Minute auf 9:6 stellen konnte. Offensiv fand der SCM zu dieser Phase kaum Lösungen.

„Wir brauchen mehr Mut im Angriff und hinten mehr Kompaktheit“, gab SCM-Trainer Bennet Wiegert seinen Jungs in der ersten Auszeit mit auf die Platte. Die Franzosen hatten sich zu diesem Zeitpunkt auch gut auf Felix Claar eingestellt und die Mitte dicht gemacht. Deshalb kam Janus Dadi Smarason ins Spiel und traf auch gleich zum 9:8 (21.). Zwei Minuten vor der Pause brachte Tim Hornke den SCM sogar wieder mit 12:11 in Führung. Aber statt einer möglichen Zwei-Tore-Polsters wurden die Bälle verschenkt und es ging mit einem 12:14 in die Pause.

Nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel glichen die Magdeburger aber wieder zum 15:15 aus. Und Musche sorgte kurz darauf mit seinem vierten Tor im vierten Versuch für die dritte Führung im Spiel (16:15). Die Gastgeber konnten das zwar noch einmal zum 17:16 umdrehen, doch danach wurde es immer mehr die Partie von Portner. Beim 18:18 (42.) gelang ihm schon die zehnte Parade. Und als Arthur Lenne nach einem Griff an den Hals von Claar die Rote Karte (42.) bekam, sah es noch besser für den SCM aus. Musche traf zum 22:19 und Portner legte nach 47 Minuten seine zwölfte Parade hin und schraubte die Fangquote auf 40 Prozent.

Elf Minuten vor Schluss war Montpellier zwar wieder auf ein Tor ran, aber der SCM machte aus dem 22:21 bis zur 53. Minute ein 25:22. Und als Musche drei Minuten vor Schluss zum 27:24 traf und Portner die 15. Parade folgen ließ, waren die Magdeburger von der Erfolgsspur nicht mehr zu verdrängen.