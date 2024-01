Tim Hornke (am Ball) könnte nach der Verletzung von Patrick Groetzki doch noch an der Heim-EM teilnehmen.

Brunsbüttel/Kiel. - Die 23. Minute im abschließenden Testspiel gegen Portugal sorgte bei Handball-Bundestrainer Alfred Gislason für Sorgen. Ohne Einwirkung des Gegners ging Patrick Groetzki zu Boden. Der Rechtsaußen hatte sich am rechten Fuß verletzt. Bereits Anfang Dezember musste er deshalb pausieren. Wenige Stunden nach dem 35:31 (20:15)-Erfolg am Sonnabend in Kiel folgte schließlich die befürchtete Diagnose: Groetzki fällt für die am Mittwoch beginnende Heim-Europameisterschaft aus.