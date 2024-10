SC Magdeburg im Endspurt ins Finale der Klub-WM

Grün-Rote liegen bei der Klub-WM im Halbfinale gegen Al Ahly (Ägypten) lange zurück – können am Ende aber trotzdem über das vierte Endspiel in Folge jubeln. Da wartet am Donnerstag der ungarische Top-Klub Veszprém.

Magdeburg/Kairo. - Fast schon entschuldigend nahm SCM-Trainer Bennet Wiegert die Glückwünsche von Al-Ahly-Coach Stefan Madsen an. Dass es am Ende 28:24 (12:15) hieß, war lange nicht abzusehen. Am Ende aber egal – der SC Magdeburg steht zum vierten Mal in Folge im Finale der Klub-WM und trifft da am Donnerstagabend (19 Uhr/solidsport.com) auf Telekom Veszprém.

So viel musste Wiegert mit seinen Spielern während einer Partie lange nicht reden. Immer wieder versuchte der Coach des SCM mit taktischen Anweisungen Einfluss zu nehmen, wechselte auch in der Abwehr und im Rückraum ungewöhnlich oft die Formation. Denn es wollte lange Zeit einfach nicht laufen. Die Magdeburger kamen nicht in ihr gefürchtetes Tempospiel, fanden im Positionsspiel nur selten die nötigen Lücken und hatten auch zu wenig Ideen. Stattdessen wurde der Gegner durch eigene Fehler immer wieder zu Gegenstößen eingeladen. Und beim Positionsspiel der Ägypter fand das Team auch zu wenig Zugriff.

SCM läuft lange einem Rückstand hinterher

So lief der deutsche Meister ab dem 2:2 immer einem Rückstand hinterher. Nach sieben Minuten lagen die Magdeburger sogar mit zwei Toren hinten. Und als es nach zwölf Minuten schon 3:7 hieß, nahm Wiegert die erste Auszeit, blieb dabei aber angesichts der hohen Fehlerquote im Spiel erstaunlich ruhig. Nachdem seine Jungs auf 5:8 (14.) verkürzten, folgte die nächste Schwächephase und es hieß 5:11. (20.) Während Wiegert das kopfschüttelnd registrierte, feierten die Fans von Al Ahly ausgelassen ihr Team.

Nach einer erneuten Auszeit rückte Antonio Serradilla in die Abwehr. Im Angriff sollten es Gisli Kristjansson, Albin Lagergren und Manuel Zehnder lösen. Mit einem Daumenhoch kommentierte Wiegert die Aufholjagd – die aber beim 8:11(23.) schon wieder beendet war. Innerhalb von drei Minuten stand wieder ein Fünf-Tore-Minus (9:14) auf der Anzeigetafel. Wiegert hob ratlos die Arme und musste auch noch eine Schrecksekunde hinnehmen. Matthias Musche wurde bei einem Gegenstoß förmlich niedergerungen, hielt sich die linke Schulter, kehrte aber auf die Platte zurück.

Zehnder und Musche stellten mit zwei schnellen Toren nach der Pause den Anschluss (14:16/35.) her. Doch Al Ahly ließ bei den eigenen Angriffen wenig liegen und lag nach 38 Minuten wieder mit vier Toren vorn (15:19). Aber der SCM schlug erneut zurück und war zehn Minuten nach der Pause auf 17:19 dran. „Wir müssen uns gegenseitig helfen“, forderte Wiegert nach 43 Minuten beim Stand von 18:20 in einer Auszeit. Als Nikola Portner danach einen Siebenmeter parierte, jubelten die Magdeburger ausgelassen und nutzten das vor allem auch. Kristjansson traf zum 19:20 (45.).

Musche und Portner drehen das Spiel

Zehn Minuten vor Schluss war dann der Ausgleich geschafft und Musche stellte per Siebenmeter auf 22:22. Zwei Minuten später legte der Linksaußen das 23:22 nach. Jetzt wurde auch Portner immer mehr zum Faktor und verhinderte mit dem nächsten gehaltenen Siebenmeter den Ausgleich. Stattdessen legten Musche mit zwei Toren und Portner selbst mit einem Wurf übers ganze Feld sogar das 26:22 (56.) nach. Dass es am Ende so deutlich wurde, hätte Mitte der ersten Halbzeit kaum einer für möglich gehalten. Zehnder (9) und Musche (8) waren die besten Werfer.