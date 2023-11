Ein Drittel der Handball-Saison ist absolviert. Nach anfänglichen Ausrutschern befinden sich die Grün-Roten in der Bundesliga und der Champions League in aussichtsreichen Positionen.

Magdeburg - Platz zwei in der Bundesliga, Rang vier in der Champions League und per Freilos im DHB-Pokal-Achtelfinale: Nach einem Drittel der Saison befinden sich die Handballer des SC Magdeburg in drei Wettbewerben in aussichtsreicher Position. Und nach der aktuellen Länderspielpause bietet sich den Grün-Roten beim IHF Super Globe die erste Titelchance in dieser Spielzeit.