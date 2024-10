Der Start in der Champions League verlief für die Grün-Roten holprig. Um nicht frühzeitig den Anschluss an die vorderen Plätze zu verlieren, ist ein Sieg gegen Nantes schon Pflicht.

Magdeburg. - In der Handball-Bundesliga hat der SC Magdeburg mit dem Sieg in Flensburg klargestellt, dass er auch in dieser Saison zu den Titelfavoriten gehört. Auch international möchten die Grün-Roten zum Kreis der Titelaspiranten zählen. Dafür müssen sie jedoch das Heimspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) gegen den HBC Nantes erfolgreich gestalten.