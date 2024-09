Die Handballer des SC Magdeburg überzeugten beim klaren Erfolg in der Champions League gegen Kolstad. Dieser Schwung soll das Team auch im Bundesliga-Topspiel gegen den THW Kiel beflügeln.

SC Magdeburg kommt vor dem Topspiel gegen Kiel in Fahrt

Magdeburg. - Die Stimmung in der Getec-Arena wird am Sonntag wieder kochen. Beim Bundesliga-Topspiel zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel (18 Uhr/Dyn) sind Emotionen auf und neben der Platte garantiert. Mit einem Sieg könnten die Grün-Roten einen Konkurrenten im Rennen um die deutsche Meisterschaft schon sehr früh in der Saison distanzieren.