Die SCM-Handballer machen aktuell den berühmten Sack nicht frühzeitig zu – was sich in den nächsten Wochen und entscheidenden Spielen bitter rächen kann.

Magdeburg. - Statt sich auf den Weg nach Szeged in Ungarn machen zu müssen, können die Handballer des SC Magdeburg zwei Tage lang ausspannen. Trainer Bennet Wiegert hat erst für Mittwoch wieder Training angesetzt. Aber nicht, weil er in den letzten beiden Bundesligaspielen gegen Erlangen (27:22) und beim Bergischen HC (30:27) ungewöhnlich viele Fehler sah und seine Jungs erst mal nicht sehen will.