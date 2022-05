SC Magdeburg-Linksaußen Mertens vor Länderspiel-Debüt

Die deutschen Handballer bestreiten am Freitag (20.15 Uhr) ein Länderspiel gegen Portugal. Vom SCM sind Philipp Weber und Lukas Mertens dabei.

Lukas Mertens will gegen Portugal auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft jubeln.

Magdeburg - Als die deutschen Handballer das Wintermärchen 2007 mit dem Gewinn des WM-Titels krönten, saß Lukas Mertens vor dem Fernseher und träumte davon, eines Tages selbst das Trikot mit dem Bundesadler zu tragen. Heute Abend (20.15 Uhr/Sport 1) wird dieser Traum wahr. Denn der 25-Jährige gehört zum Aufgebot des DHB für das Länderspiel gegen Portugal.

Vorbilder von einst waren später seine Trainer

„Die WM 2007 war für mich als damals Elfjähriger schon prägend. Später habe ich dann in den Nachwuchsteams des DHB die großen Vorbilder von einst wie Markus Baur oder Christian Schwarzer als Trainer vor mir gehabt“, erinnert sich Mertens und ergänzt: „Im Oktober war ich ja schon bei einem Lehrgang des Nationalteams dabei. Aber jetzt auch die Chance auf mein erstes Länderspiel zu bekommen, ist noch einmal eine Nummer größer. Ich sauge da gerade jede Minute, jede Trainingseinheit auf“, erklärt Mertens stolz. Durch die Nominierungen für die Nachwuchsteams kennt er natürlich auch viele der anderen jungen Spieler. Mertens: „Johannes Golla, Joel Birlehm, Sebastian Heymann oder Till Klimpke sind mir gut bekannt.“

Dauerbrenner beim SCM

Mit starken Leistungen hat er sich diese Berufung auch absolut verdient. Seit einem Jahr spielt er beim SCM aufgrund der Verletzung von Matthias Musche auf Linksaußen fast durch. Und wenn er mit seinen Teamkollegen Tore per Kempa-Trick einleitet oder erzielt und wenn er bei Gegenstößen seinen Turbo einschaltet, dann holt er die Fans von den Sitzen – und schwimmt mit den Grün-Roten auf einer beeindruckenden Erfolgswelle.

Mertens: „Durch die vielen Spiele innerhalb von wenigen Tagen konnte ich das noch gar nicht so richtig realisieren. Aber umso schöner ist das alles natürlich.“ Ein dickes Lob gibt es deshalb auch von SCM-Trainer Bennet Wiegert: „Ich freue mich sehr für ihn. Er hat fast ein Jahr lang gut performt und seine Leistungen gebracht. Diese Nominierung hat er sich wirklich verdient.“

Großer Turnier mit dem Nationalteam als Ziel

Da dem aktuellen DHB-Kader die Zukunft gehören soll, soll es auch für Mertens nicht beim Debüt bleiben. Mertens: „Wenn man einmal hier ist, hat man natürlich viel Lust, immer wiederzukommen. Von der U 17 bis zur U 21 habe ich auch schon vier große Turniere mit EM und WM gespielt. Mit dem A-Team zu so einem Turnier zu fahren, wäre ein absoluter Traum. Dafür spielt man Handball. Voraussetzung dafür sind aber immer die Leistungen im Club.“

Und Portugal ist auch ein Gegner, gegen den man sich richtig beweisen kann. Mertens: „Das ist ein super Gegner. Ein aufstrebendes Team, das in den letzten Jahren auch viele Talente nach oben gebracht hat. So wie André Gomes, der jetzt in Melsungen spielt. Das wird ein spannendes Ding und ich freue mich riesig drauf.“