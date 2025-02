Magdeburg. - Dass die Handballer des SC Magdeburg in dieser Woche erst am Donnerstag in der Champions League ranmüssen, kommt der gebeutelten Rest-Truppe sehr entgegen. „Das hilft schon, damit der eine oder andere sich auskurieren kann“, so Trainer Bennet Wiegert vor dem wichtigen Spiel beim norwegischen Meister Kolstad (18.45 Uhr, DAZN/Dyn). Schon mit einem Remis könnten sich die Magdeburger vorzeitig das Ticket für die Play-off-Runde sichern und hätten eine Woche später in eigener Halle gegen Szeged sogar noch das Erreichen von Rang vier in der Gruppe in eigener Hand. Rang vier würde ja im Rückspiel den Heimvorteil sichern.

